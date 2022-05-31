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نصب صاروخ "سويوز" الفضائي الروسي مع شاحنة "بروغريس" على منصة الإطلاق

الفضاء

نصب صاروخ
mymsk.online
صاروخ "سويوز" الفضائي الروسي
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وقد تم نصب صاروخ "سويوز- 2.1 آ" بشاحنة "بروغريس إم إس – 20" على منصة إطلاق في مطار "بايكونور" الفضائي لينطلق بعد بضعة أيام إلى المحطة الفضائية الدولية.

نصب صاروخ
روس كوسموس
صاروخ"سويوز - 2" الفضائية في منصة الإطلاق

أفادت بذلك وكالة "نوفوستي" الروسية. ويتوقع أن يطلق الصاروخ الساعة 12.32 يوم 3 يونيو بتوقيت موسكو. وستصل الشاحنة بعد فترة وجيزة مدار الأرض حيث ستلتحم بالمحطة الفضائية الدولية بعد أن تقوم بدورتيْن حول الكرة الأرضية، أي بعد مرور 3 ساعات تقريبا.

وتحمل الشاحنة الفضائية على متنها 4 أقمار صناعية متناهية الصغر سيطلقها رائدا الفضاء الروسيان إلى مدار الأرض أثناء خروجهما إلى الفضاء المكشوف.

وتتضمن حمولة الشاحنة كذلك طابعة ثلاثية الأبعاد من تصنيع شركة "إينيرغيا" الروسية للصواريخ الفضائية. أما المنتجات التي ستطبعها فستعود إلى الأرض حيث سيدرس العلماء الروس تأثير جاذبية الأرض الضعيفة على عملية  الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وتنقل الشاحنة كذلك إلى المحطة الفضائية الوقود والماء والنيتروجين المضغوط ومختلف الأجهزة اللازمة لإجراء التجارب والخروج إلى الفضاء المكشوف، فضلا عن المستشعرات والكوابل و والأدوية وغيرها من المواد.

يذكر أن إطلاق صاروخ "سويوز" يوم 3 يونيو يكرس إلى جمهوريتي "دونيتسك" و"لوغانسك" اللتيْن رسم علماهما على رأس الصاروخ.

وكان التلاميذ من الجمهوريتيْن قد وصلوا إلى مطار "بايكونور" الفضائي لمشاهدة إطلاق الصاروخ والشاحنة الفضائية الروسية وذلك بدعوة من مدير عام "روس كوسموس" دميتري روغوزين.

 المصدر: نوفوستي

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