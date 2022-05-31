روغوزين: المركبة "لونا-25" ستطلق بنهاية سبتمبر

أعلن دميتري روغوزين، مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" أن موعد إطلاق المركبة "لونا-25" إلى القمر سيكون في نهاية شهر سبتمبر.

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ويشير روغوزين في حديث للصحفيين، إلى أنه "يأمل أن تجتاز المركبة جميع الاختبارات بنجاح، وفي نهاية سبتمبر سنطلقها".

وتجدر الإشارة، إلى أن مهمة المركبة "لونا-25" على القمر هي الهبوط بنجاح في منطقة القطب الجنوبي للقمر وإجراء سلسلة تجارب علمية، بما فيها حفر آبار إلى عمق مترين بحثا عن الماء.

ويقول ناتان ايسمونت، "يفضل إجراء هذه التجارب في منطقة القطبين. لأنه في الحفر الموجودة في القطبين توجد مناطق لا تصلها اشعة الشمس ابدا. فإذا كان هناك ماء، فإنه سيكون موجودا الآن أيضا".

المصدر: نوفوستي