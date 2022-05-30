أطفال دونيتسك ولوغانسك يزورون مطار "بايكونور" الفضائي

توجهت مجموعة من التلاميذ في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتيْن إلى مطار "بايكونور" الفضائي" من مطار "دوموديدوفا" بموسكو.

جاء ذلك بدعوة من مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية. وسيحضر الأطفال الجمعة 3 يونيو إطلاق صاروخ "سويوز –20" بشاحنة "بروغريس إم إس" الفضائية، وسرتادون كذلك متحف مهد الفضاء العالمي وسيطلعون على البنية التحتية للمطار الفضائي.

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وقال مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية، دميتري روغوزين على قناة "تليغرام" التابعة للمؤسسة إن الأطفال سيشهدون إطلاق الصاروخ الفضائي الروسي الجديد الذي حُفر على جسمه شعارا جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

هذا وكان رئيس جمهورية "دونيتسك" الشعبية، دينيس بوشيلين قد وجه في وقت سابق إلى دميتري روغوزين طلبا بأن يكرّس إطلاق الصاروخ الفضائي الروسي إلى النضال من أجل السلام والحرية والأمن وضد النازية وأيديولوجية نظام كييف الكارهة للبشر، وقال:" أرجو أن تدرسوا كذلك إمكانية حضور الأطفال من جمهورية دونيتسك إلى مطار "بايكونور" وأن يُرسم على جسم الصاروخ الذي سيطلق قريبا شعار جمهورية "دونيتسك"وأن يُرسل إلى المحطة الفضائية الدولية علم الجمهورية".

وعلاوة على ذلك فقد رسمت على جسم الصاروخ صورة للمرأة المسنة الشجاعة وهي تحمل الراية الحمراء.

المصدر: روسكوسموس