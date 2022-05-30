يجري تصنيعه بأياد محلية خالصة.. مصر تستعد لإطلاق قمر صناعي ووكالة الفضاء تكشف وظائفه

تنفذ وكالة الفضاء المصرية مشروع قمر صناعي لقياس خصائص البلازما في طبقة الأيونوسفير(SPNEX)، من المقرر إطلاقه نهاية عام 2023، بدعم وتمويل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

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وقال أيمن محمود رئيس مجموعة التصوير الفضائي والمشرف على المشروع بالوكالة، إنه سيتم خلال فعاليات مؤتمر المناخ القادم "cop 27" الذي تستضيفه مصر في نوفمبر القادم، تقديم عرض تفصيلي لمشروع القمر الصناعي (لقياس خصائص البلازما في طبقة الأيونوسفير SPNEX) لدوره الهام في رصد تأثيرات التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها السلبية. حيث تلعب تكنولوجيا الفضاء دورا أساسيا في مكافحة تلك التغيرات محل اهتمام العالم.

وأضاف أن هذا القمر الصناعي سيتم تصنيعه بأياد وقدرات مصرية خالصة دون الاستعانة بأية خبرات أجنبية. حيث ستساهم في عملية التصنيع شركات مصرية عريقة متميزة في تصنيع الأجهزة الخاصة بالأقمار الصناعية، ومنها شركة بنها لصناعة الإلكترونيات والشركة العربية العالمية للبصريات.

وأكد على أن عملية إدارة وتشغيل القمر الصناعي ستكون من مقر التشغيل الفضائي بوكالة الفضاء المصرية، وسيتم توفير ونشر البيانات التي سيرسلها القمر لجميع الجهات المعنية في الدولة.

وعن أهمية هذا القمر الصناعي (SPNEX)، أوضح أيمن محمود أن هذا القمر خاص بقياس خصائص البلازما في طبقة الأيونوسفير الموجودة في الغلاف الجوي، والتي تؤثر على سلامة المركبات الفضائية وأية إشارات خارجة من سطح الأرض مثل الاتصالات، والطيران المدني.

وقال "إن هذا القمر يستهدف تحسين دقة نموذج التنبؤ بخصائص طبقة الأيونوسفير وخصائص البلازما والتي لها أهمية كبيرة في طقس الفضاء والتغيرات المناخية خاصة وأن المنطقة العربية وأفريقيا تمتلك نماذج غير دقيقة حاليا لطبقة الأيونوسفير".

وأضاف أنه سيتم من خلال هذا القمر المشاركة في مجموعة من المبادرات منها اللجنة الدولية لاستخدامات الفضاء بالأمم المتحدة التي أعلنت عن مبادرة لإطلاق كوكبة من الأقمار الصناعية لقياس خصائص البلازما في طبقة الأيونوسفير لما لها من أهمية كبرى في طقس المناخ ورصد التغيرات المناخية.

المصدر: أخبار اليوم