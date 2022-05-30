محطة "لونا – 25" الروسية تخضع لاختبارات أخيرة

يخضع مسبار "لونا – 25" القمري الروسي الذي يُستأنف بإطلاقه البرنامج القمري الروسي لاختبارات ختامية.

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ثم سيتخذ قرارا بموعد نهائي لإطلاقه. أعلن ذلك رئيس قسم علم الكواكب في معهد الدراسات الفضائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، إيغور ميتروفانوف. قائلا إن الاختبارات الختامية تجري وفقا للجدول الزمني وسيتُخذ قرار بموعد إطلاق المسبار بعد انتهائها.

مع ذلك فإن مصدرا في القطاع الفضائي الروسي صرّح لوكالة "تاس" الروسية أن موعد إطلاق المسبار سيتخذ نهاية يونيو.

يذكر أن "لونا – 25" يجب أن يصبح مسبارا روسيا أول يطلق إلى القمر. وكان يفترض أولا أن يطلق صيف عام 2022. بينما أعلن مدير عام مؤسسة "رور كوسموس" الفضائية الروسي، دميتري روغوزين في كلمة ألقاها في منتدى "الآفاق الجديدة" التنويري الروسي أن مسبار " لونا – 25" سيطلق إلى القمر نهاية سبتمبر المقبل.

وقال إن الغاية من المشروع هي دراسة القمر في منطقة قطبه الجنوبي. ويتوقع أن يهبط المسبار بالقرب من حفرة "بوغوسلافسكي" القمرية .

المصدر: تاس