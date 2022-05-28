روغوزين: روسيا والصين جاهزتان لتوقيع اتفاقية حكومية دولية بشأن المحطة القمرية
قال المدير العام لشركة "روس كوسموس" دميتري روغوزين، إن الاتفاقية الحكومية الدولية بشأن إنشاء موسكو وبكين لمشروع المحطة القمرية العلمية الروسية - الصينية جاهزة للتوقيع تقريبا.
وأضاف روغوزين: "مع الصين، نحن الآن في درجة عالية من الاستعداد لتوقيع اتفاقية حكومية دولية بشأن إنشاء قاعدة أبحاث قمرية".
قدمت "روس كوسموس" و "CNSA" (إدارة الفضاء الصينية) في يونيو من العام الماضي، كجزء من المؤتمر العالمي لاستكشاف الفضاء (GLEX-2021)، خارطة طريق لـ CNLS.
يذكر أن "روس كوسموس" وإدارة الفضاء الصينية كشفتا على هامش مؤتمر GLEX-2021 الفضائي الدولي عن خارطة الطريق لإنشاء المحطة القمرية العلمية الدولية التي يخطط لإنجازها بحلول عام 2035، ويعتزم الجانبان الروسي والصيني أن يحققا في أعوام 2026 – 2030 بعثتين قمريتين لتجربة تكنولوجيا الهبوط على سطح القمر ونقل الحمولة إلى هناك، وكذلك نقل عينات من صخور القمر إلى الأرض.
أما أعوام 2031 – 2035 فستشهد نشر البنية التحتية في مدار القمر وعلى سطحه.
المصدر: تاس