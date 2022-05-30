كيف تشاهد أحد أكبر كويكبات عام 2022 يتخطى الأرض!

يدور الكويكب، الملقب بـ 7335 (1989 JA)، حول الشمس مرة واحدة كل 570 يوما أو نحو ذلك، وفي بعض الأحيان يقترب قليلا من الأرض.

ويتأرجح يوم الجمعة 27 مايو، في نطاق 2.5 مليون ميل (4 ملايين كيلومتر) من كوكبنا - أو ما يقرب من 10 أضعاف متوسط ​​المسافة بين الأرض والقمر في حوالي الساعة 10:26 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وهذا بعيد جدا لتشاهده بالعين المجردة، ولكن قد تتمكن من اكتشافه باستخدام تلسكوب قوي حقا، وفقا لـ CNET. أو يمكنك مشاهدة الكويكب يمر مباشرة على موقع Virtual Telescope Project.

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وبينما تشير جميع الحسابات إلى خطأ واضح، وصفت وكالة ناسا الكويكب بأنه "يحتمل أن يكون خطيرا"، نظرا لحجمه الهائل (1.1 ميل، أو 1.8 كيلومتر، في القطر) وقربه نسبيا من مدار كوكبنا. وسيكون أكبر كويكب يقترب من الأرض طوال العام، وفقا لوكالة ناسا، ويقدر أن صخرة الفضاء تبلغ حوالي 47200 ميل في الساعة (76000 كم/ساعة).

وهذا الكويكب هو واحد من أكثر من 29000 جسم قريب من الأرض (NEOs) تتعقبه ناسا كل عام. ويشير NEO إلى أي جسم فلكي يمر في حدود 30 مليون ميل (48 مليون كيلومتر) من مدار الأرض. ومعظم هذه الأشياء صغيرة للغاية؛ يقيس 7335 (1989 JA) أكبر من حوالي 99٪ من الأجسام القريبة من الأرض التي تتابعها ناسا، كما قالت الوكالة إن 7335 (1989 JA) هو أيضا كويكب من فئة Apollo - وهو تصنيف يشير إلى الكويكبات التي تدور حول الشمس أثناء عبور مدار الأرض بشكل دوري. ويعرف علماء الفلك حوالي 15000 من هذه الكويكبات.

ويُعتبر الكويكب 7335 (1989 JA) خطرا محتملا لأنه يمكن أن يلحق أضرارا جسيمة بكوكبنا إذا تغير مداره بطريقة تضعه في مسار تصادم مع الأرض.

المصدر: لايف ساينس