أكاديمية العلوم الروسية توقع اتفاقية تصميم الأجهزة العلمية لمختبر فضائي جديد

يجري العمل على تصنيع مختبر " سبيكتر – أوف" الفضائي الروسي العامل بالأشعة تحت البنفسجية وفقا للخطة المقررة مسبقا.

صرح بذلك نائب مدير معهد الفلك التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ميخائيل ساتشكوف، وقال إن معهد الفلك قد وقع اتفاقية تصنيع مجموعة من الأجهزة العلمية للمختبر الفضائي الروسي الجديد مع شركة "لافوتشكين" للأجهزة الفضائية باعتبارها فرعا في مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية.

إقرأ المزيد

وقال، ساتشكوف، إن العمل على تصميم وتصنيع الأجهزة سيستمر لغاية عام 2025 حين سيتم إطلاق المختبر إلى مداره البعيد.

يذكر أن "سبيكتر -أوف" هو مشروع دولي. والغاية منه دراسة الكون في قسم الترددات تحت البنفسجية ضمن مجال الموجات الكهرومغناطيسية. ولا يمكن تحقيقها من الأرض على الإطلاق. وقد تولى تسيير المشروع معهد الفلك ألأكاديمي الروسي.

يذكر أن سابقه مختبر "سبيكتر -غي" لا يزال يعمل على دراسة الكون في مجال الترددات السينية. وقد خرج العلماء الألمان من المشروع على خلفية التطورات الأخيرة في أوكرانيا وأعلنوا عن تعليق التعاون مع روسيا في مجال الفضاء وفصل مرصدها عن المختبر.

المصدر: تاس