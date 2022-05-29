روسيا تستعد لإطلاق صاروخ فضائي يعمل بالوقود والصديق للبيئة

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن الاستعدادات جارية في مطار فوستوتشني الفضائي لإطلاق صاروخ سويوز يعمل بالوقود الصديق للبيئة.

وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية لمركز "TsENKI" التابع للمؤسسة "التحضيرات جارية في المجمع الجديد الموجود في مطار فوستوتشني، والمخصص لإطلاق أول صاروخ جديد بالكامل من نوع Soyuz-2 يعمل بوقود النفثيل الصديق للبيئة".

وأشار البيان إلى أن الخبراء في "فوستوتشني" كانوا قد أجروا في ديسمبر الفائت إيضا اختبارات التشغيل الأوتوماتيكي في المجمع المذكور، وأدخلوا بعض التعديلات عليه ليكون قادرا على التعامل مع الوقود الجديد لصواريخ الفضاء، ولكن العمل مستمر فيه على إجراء اختبارات متكاملة ليكون جاهزا بالكامل".

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وأوضح الخبراء في "روس كوسموس" أن الاختبارات الشاملة على المجمع الجديد ستجري أثناء التحضير لعملية إطلاق الصاروخ منه، فبعد تثبيت الصاروخ على منصة الإطلاق سيتم تزويده بالوقود ومن ثم إفراغ الوقود منه، وهذه العملية ستساعد الخبراء على فهم قدرة معدات المجمع على التعامل مع الوقود الجديد.

و"فوستوتشني" هو مطار لإطلاق الصواريخ الفضائية يقع في الشرق الأقصى الروسي، شيدته الدولة للاستغناء عن قاعدة "بايكونور" التي تطلق منها الصواريخ في كازاخستان، وأجريت أول عملية إطلاق منه عام 2016.

المصدر: فيستي