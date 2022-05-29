أرمينيا تطلق أول قمر صناعي لها

أطلق أول قمر صناعي أرمني في 25 مايو إلى مدار الأرض من رأس كانافيرال بواسطة صاروخ " فالكون – 9" التابع لشركة "سبيس إكس" الأمريكية الخاصة.

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أعلن ذلك الخميس 26 مايو رئيس الوزراء الأرمني، نيقول باشينيان، في اجتماع الحكومة، وقال إن أول قمر صناعي أرمني أطلق الساعة 22.35 يوم 25 مايو من رأس كانافيرال في فلوريدا الأمريكية بصاروخ تابع لشركة "سبيس إكس"، وأضاف أن ذلك أصبح ممكنا بفضل التعاون بين شركة "جيوكوسموس" الأرمنية وشركة Satlantis الإسبانية.

ووصف رئيس الوزراء الأرمني إطلاق أول قمر صناعي أرمني بأنه خطوة كبيرة على طريق تطوير القطاع الفضائي الأرمني.

يذكر أن شركة "سبيس إكس" الأمريكية الخاصة أطلقت الأربعاء 25 مايو صاروخ "فالكون 9" بدفعة من الأقمار الصناعية الخاصة ضمت 59 قمرا صناعيا، بما فيها القمر الصناعي الأرمني.

المصدر: تاس