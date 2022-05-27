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المركبة الفضائية ستارلاينر تعود إلى الأرض

الفضاء

المركبة الفضائية ستارلاينر تعود إلى الأرض
NASA
المركبة ستارلاينر
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أعلنت ناسا أن المركبة الفضائية ستارلاينر بعد ان أكملت بنجاح رحلتها التجريبية الثانية إلى المحطة الفضائية الدولية وهبطت بولاية نيو ميكسيكو.

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ووفقا لناسا، هبطت المركبة ستارلاينر يوم الأربعاء عند الساعة 18.49 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (الساعة 1.49 يوم الخميس بتوقيت موسكو)، في ميدان وايت ساندز.

وجاء في بيان ناسا المنشور على موقعها في "تويتر"، "عودة المركبة من المحطة الفضائية الدولية يعلن عن اكتمال الرحلة التجريبية الثانية، ما يسمح بالحصول على البيانات الضرورية لنقل رواد الفضاء مستقبلا".

وتجدر الإشارة، إلى أن المركبة الفضائية ستارلاينر التي تنتجها شركة بوينغ لم تتمكن في رحلتها التجريبية الأولى من الالتحام بالمحطة الفضائية الدولية وعادت إلى الأرض.

المصدر: نوفوستي

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