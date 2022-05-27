مجلس الدوما الروسي يبرم اتفاقية التعاون الفضائي مع فنزويلا

أبرم مجلس الدوما (البرلمان الروسي) في اجتماع معاهدة التعاون مع فنزويلا في مجال استخدام ودراسة الفضاء لأغراض سلمية.

وقد تم توقيع المعاهدة بين حكومتي روسيا وفنزويلا يوم 30 مارس عام 2021 في كاراكاس، ومن شأنها إعداد أسس قانونية وتنظيمية للتعاون ذي المنفعة المتبادلة بين الجانبين في مجال دراسة واستخدام الفضاء الكوني لأغراض سلمية.

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كما أوضحت الملحقات بالمعاهدة فإن العمل الفضائي سيتحقق على أساس غير حكومي ضمنا، ومن شأنه اجتذاب أموال القطاع الخاص إلى صناعة الصواريخ الفضائية.

وعند ذلك سيتم تحديد شروط والتزامات لها علاقة بالبرامج الفضائية في اتفاقات خاصة معقودة من قبل المشاركين.

وسيسمح التعاون مع فنزويلا تقديم خدمات قابلة للمنافسة في سوق الخدمات الفضائية وكذلك ضمان تشغيل المرافق الإنتاجية للمؤسسات والشركات الروسية التابعة للقطاع الفضائي الوطني.

المصدر: تاس