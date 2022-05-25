روسيا تحضّر لإطلاق مركبة شحن جديدة نحو المحطة الفضائية الدولية

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن المختصين انتهوا من تجهيز مركبة Progress MS-20 بالحمولة التي ستنقلها إلى المحطة الفضائية الدولية قريبا.

وقال بيان صادر عن المؤسسة "في المجمع التقني التابع لقاعدة بايكونور الفضائية أنهى الفنيون العمل الرئيسي على تحميل مركبة Progress MS-20 بالبضائع والمعدات التي ستنقلها إلى المحطة الفضائية الدولية في إطار البرنامج رقم 81 المخصص لإمداد المحطة.. المركبة ستحمل للمحطة معدات ومواد مختلفة إضافة إلى الوقود والطعام والملابس المخصصة لرواد الفضاء".

وتبعا للبيان فإن "المركبة من المفترض أن تنقل إلى المحطة 599 كلغ من الوقود، و420 ليترا من المياه، و40 كلغ من النيتروجين المضغوط في أسطوانات، ونحو 1458 كلغ من البضائع التي تشمل بضائع ومعدات طبية، والملابس، والطعام والمواد الغذائية اللازمة لأفراد طاقم البعثة رقم 67 الموجودين في المحطة".

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كما ستحمل المركبة إلى المحطة أيضا مواد ومعدات لإجراء التجارب العلمية والطبية والتجارب التي تتعلق بتأثير الرحلات الفضائية على الجهاز الهضمي للرواد، ومواد لإجراء التجارب للحصول على عينات عالية الجودة من بلورات البروتين.

ومن المفترض أن ترسل المركبة نحو المحطة على متن صاروخ روسي من نوع Soyuz-2.1a، سيطلق من قاعدة "بايكونور" الفضائية في 3 يونيو المقبل.

المصدر: فيستي