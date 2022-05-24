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"ستارلاينر" تعود إلى الأرض في 25 مايو

الفضاء

aboutspacejornal.net
صورة أرشيفية
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ستعود مركبة "ستارلاينر" التابعة لشركة "بوينغ" الأمريكية إلى الأرض يوم 25 مايو بعد مرور 5 أيام من التحامها مع المحطة الفضائية الدولية.

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فيديو يظهر اللحظات الأولى لدخول رواد المحطة الفضائية الدولية إلى
فيديو يظهر اللحظات الأولى لدخول رواد المحطة الفضائية الدولية إلى "ستارلاينر"

 حيث واجهت مشاكل تقنية. ويتوقع أن تهبط المركبة بعد 4 ساعات تقريبا من انفصالها عن المحطة الفضائية في قاعدة White Sands العسكرية في نيومكسيكو. وستنقل المركبة إلى الأرض نحو 270 كلغ من الحمولة، بما في ذلك مكونات أجهزة توليد الهواء.

يذكر أن مركبة "ستارلاينر التي قامت شركة "بوينغ" الأمريكية بتصنيعها تتسع لـ7 أفراد، ويمكن أن تحقق رحلة فضائية مستقلة لمدة 60 ساعة.

وتم إطلاق أول مركبة غير مأهولة في 20 ديسمبر عام 2019 من القاعدة الجوية في رأس كانافيرال. ولم يتم التحامها بالمحطة الفضائية لأسباب تقنية. وحاولت "بوينغ" إطلاق مركبة غير مأهولة أخرى في أغسطس عام 2021، لكن تم إلغاء الرحلة الفضائية لسبب اكتشاف تلف في صمامات أحد المحركات.

المصدر: تاس

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