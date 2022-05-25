روسيا تطور نماذج جديدة من المركبات الفضائية الواعدة

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية أن الخبراء في البلاد يعملون على مشاريع تطوير مركبات فضائية جديدة.

وحول الموضوع قال رئيس المؤسسة، دميتري روغوزين: "يعمل الخبراء في شركة إينيرغيا الروسية حاليا على مشروع تطوير نماذج لمركبات Orlyonok الفضائية، والتي ستكون نسخا معدلة عن مركبات Oriol الواعدة التي نطورها للرحلات الفضائية البعيدة".

وأضاف أن "الخبراء في إينيرغيا يعملون على تصميم نسخ لمركبات شحن ومركبات لنقل الرواد، منها مركبات ستنقل الرواد إلى محطة (ROSS) المدارية الواعدة التي تخطط روسيا لاستحداثها .. نموذج مركبات Orlyonok من المفترض أن يكون جاهزا في الربع الثالث من العام القادم".

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وكان روغوزين قد أعلن في نوفمبر الماضي أنه أعطى توجيهاته لكبير المصممين في شركة "إينيرغيا" الروسية لتطوير مركبات فضائية مأهولة ومركبات شحن لاستخدامها في الرحلات التي سترسل مستقبلا إلى محطة (ROSS) المدارية الروسية الواعدة.

وأشار روغوزين في وقت سابق أيضا إلى أن "إحدى أبرز الميزات في المحطة الروسية الواعدة هي إمكانية تعديلها بشكل مستمر، أي أنه بالإمكان استبدال إحدى وحدات هذه المحطة بوحدة أخرى في حال انتهاء العمر الافتراضي للأولى، ما يوفر إمكانية استمرار المحطة لفترة زمنية طويلة جدا".

المصدر: فيستي