"روس كوسموس": منظومة الإنذار عن الهجوم الصاروخي قادرة على اكتشاف إطلاق الصواريخ المجنحة

لن يسمح تطوير منظومة الإنذار الروسية عن الهجوم الصاروخي بتتبع إطلاق الصواريخ الباليستية الاستراتيجية فحسب بل والأنظمة الأخف وزنا.

أعلن ذلك مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، في حديث ألقى به لقناة "روسيا – 24" التلفزيونية وأشار إلى أن لكل من روسيا والولايات المتحدة نظام للإنذار عن الهجوم الصاروخي.

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بينما يسمح القطاع الفضائي للمنظومة الروسية بالتقاط لحظة إطلاق الصواريخ الباليستية الاستراتيجية. أما التطوير اللاحق لتلك المنظومة فإنه سيسمح بتحديد الصواريخ الضاربة الأخف وزنا مثل الصواريخ المجنحة والرؤوس فرط الصوتية للصواريخ الباليستية.

وقال مدير "روس كوسموس" إن المنظومة الجديدة ستشكل قبة للأقمار الصناعية فوق منصات إطلاق الصواريخ في كل أنحاء العالم.

يذكر أن المنظومة الروسية للإنذار عن الهجوم الصاروخي يتضمن نسقيْن (القسمين): أحدهما هو النسق الفضائي الذي يحتوي على 4 أقمار الصناعية من طراز "توندرا" وسيتم قريبا، حسب وزير الدفاع الروسي، إطلاق قمر صناعي خامس من هذا النوع، وثانيهما يتكون من رادارات "فورونيج" التي تغطي حقولها الرادارية كل الاتجاهات الخطيرة من ناحية الهجوم الصاروخي

المصدر: تاس