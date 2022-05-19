في مفاجأة علمية غير مسبوقة.. علماء يتمكنون من الزراعة في تربة القمر لأول مرة

في خطوة ثورية نحو زراعة النباتات من أجل الغذاء والأكسجين على القمر وربما المريخ لاحقا، تمكن علماء من جامعة فلوريدا من زراعة تربة القمر لأول مرة.

بعد أكثر من 50 عاما من إحضار رواد الفضاء آخر عينات من صخور القمر إلى الأرض، نجح العلماء بزراعة النباتات في تربة القمر التي جُمعت من ثلاث بعثات إلى أبولو للمرة الأولى.

جميع النباتات، التي تمت زراعها في تربة القمر، نمت ببطء وبشكل ضعيف نسبيا، ووجد العلماء من جامعة فلوريدا أن التربة القمرية كانت كارهة للماء ولا تقوم بامتصاصه، فيتراكم على السطح، لذلك أوجدوا آليات لتحريك التربة وترطيبها بشكل موحد، مع إضافة المغذيات للتربة كل يوم.

وبينما تستعد وكالة ناسا لإرسال رواد فضاء إلى القمر من خلال برنامج Artemis - وحتى إلى كوكب المريخ في مرحلة لاحقة - تزداد أهمية القدرة على زراعة النباتات في تربة خارج كوكب الأرض خلال المهمات الطويلة.

وأشار العلماء إلى أن زراعة النباتات على القمر يمكن أن تكون لها استخدامات أخرى محتملة، بما في ذلك تنقية الهواء، وإزالة ثاني أكسيد الكربون الذي يطلقه البشر، وإنتاج المياه النظيفة، كما يمكن أن تساعد هذه البحوث في فهم كيفية تغلب النباتات على الظروف المجهدة في المناطق التي تعاني من ندرة الغذاء هنا على الأرض.

إذن..

كيف تمكن العلماء من تحقيق هذا الإنجاز؟

ماذا يعني نجاح زراعة تربة القمر لمهمات الفضاء المستقبلية؟

ولماذا تأخر هذا الإنجاز العلمي لأكثر من 50 عاما؟

أسئلة ضمن غيرها ناقشناها في لقاء جديد من برنامج #واتس_نيو مع الإعلامي #أشرف_شهاب

وكان ضيف اللقاء الدكتور عمار السكجي، رئيس الجمعية الفلكية الأردنية، من عمان في الأردن

لمتابعة اللقاء كاملا: