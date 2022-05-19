اليابان والولايات المتحدة بصدد توقيع اتفاقية إرسال رواد الفضاء اليابانيين إلى القمر

تنوي الحكومتان الأمريكية واليابانية أن توقّعا اتفاقية إرسال رواد الفضاء اليابانيين إلى القمر في إطار برنامج دراسة القمر.

وذلك أثناء زيارة سيقوم بها الأسبوع المقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن لليابان. أفادت بذلك وكالة "كيودو" اليابانية.

إقرأ المزيد

ويشار إلى أن الاتفاقية تطال أيضا مشاركة الرواد اليابانيين في عمل المحطة المدارية القمرية، وعلاوة على ذلك فإن الاتفاقية ستعكس نوايا البلديْن لعقد اتفاقية عام 2023 بشأن التعاون في مجال الفضاء لمدة بضعة عقود.

يذكر أن وكالة "ناسا" أعلنت في ربيع عام 2019 عن انطلاق مشروع دراسة القمر "أرتميس" الذي تقضي مرحلته الثالثة بهبوط رواد الفضاء على سطح القمر نهاية العشرينيات وإرسال بعثة مأهولة إلى المريخ في منتصف الثلاثينيات، ثم قررت الحكومة اليابانية الانضمام إلى هذا البرنامج.

المصدر: تاس