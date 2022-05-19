ناسا: المسبار InSight سيكمل مهمته بنهاية العام الجاري

أعلن بروس بانيردت أن مهمة المسبار المريخي InSight ستكتمل في نهاية عام 2022 الجاري بسبب نقص الطاقة اللازمة.





وأشار بانيردت المشرف على المهمة في مؤتمر صحفي، إلى أن "الطاقة تنفد"، لأنه بسبب غبار المريخ، لا تشحن الألواح الشمسية للمسبار الآن أكثر من 10% من الكمية المقررة للطاقة.

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وتقول كاتيا زامورا غارسيا، نائبة المشرف على البعثة، "يحد هذا كثيرا من إمكانية العمل".

ووفقا لها، يعتقد العاملون في برنامج هذه البعثة، أن عمل مقياس الزلازل المثبت على المسبار سيستمر حتى نهاية الصيف، وعلى الأرجح حتى منتصف يوليو، بعدها يكون المسبار قد جمع البيانات العلمية اللازمة عن الكوكب الأحمر. وتأمل ناسا أن يستمر عمل المسبار حتى نهاية العام الجاري.

ووفقا للمشرف على البعثة، كانت خيبة الأمل الرئيسية هي أنه على الرغم من الكمية الهائلة من المعلومات عن جيولوجيا الكوكب، إلا أن المتخصصين لم يتمكنوا من قياس درجة الحرارة تحت سطحه نظرا لأن جهاز الحفر المثبت على المسبار لم يتمكن من تنفيذ المهمة، لأن صلابة صخور المريخ أعلى مما كان متوقعا.

المصدر: نوفوستي