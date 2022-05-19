اليابان تواصل تعاونها مع الولايات المتحدة وأستراليا والهند في مجالات الفضاء

أعلنت وسائل إعلام يابانية أن بلادها تعتزم تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة وأستراليا والهند في مجالات استكشاف الفضاء.

وتبعا لوسائل الإعلام فإن "اليابان تعتزم تعزيز التعاون في إطار ما يسمى بالحوار الأمني الرباعي أو Quadrilateral Security Dialogue, Quad، منطلقة من حاجتها إلى الرد على التهديدات العسكرية التي ترى أنها تتنامى في الفضاء القريب من الأرض".

وأشارت وسائل الإعلام إلى "أن المسار نحو تعزيز التعاون الرباعي في مجالات الفضاء القريب من الأرض سيتم تأكيده خلال القمة التي ستجمع ممثين عن البلدان المذكورة والتي ستعقد قريبا في طوكيو".

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وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن اليابان تخطط لإطلاق قمر صناعي خاص بحلول 2026، لرصد الأوضاع في مدارات الأرض ومراقبة الأجهزة التابعة للدول الأخرى هناك.

ومن المفترض أن تدرس اليابان أيضا إمكانية المشاركة في البرنامج الأمريكي الذي يهدف لإطلاق مجموعة كبيرة من الأقمار الصناعية الصغيرة التي ستتبع عمليات إطلاق الصواريخ بما فيها تلك التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

المصدر: تاس