"روس كوسموس": حالة المحطة الفضائية الدولية تسمح باستخدامها بعد عام 2024

تسمح الحالة التقنية للمحطة الفضائية الدولية باستخدامها بعد عام 2024.

أعلن ذلك يوم 17 مايو الجاري المدير التنفيذي لبرامج الرحلات المأهولة في مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، سيرغي كريكاليوف في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" الروسية.

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وقال:" تجري الآن مناقشة مختلف احتمالات استثمار المحطة، مع العلم أن عمرها المضمون هو 15 عاما، وقد انتهى هذا العمر عام 2013 وتمت إطالته لغاية عام 2024، وتبحث الآن الوكالات الفضائية المشاركة في المشروع استخدامها بعد عام 2024، مع العلم أن حالة المحطة تسمح بذلك.

وقال كريكاليوف إن الفترة المضمونة لاستخدام أي جهاز أو معدّة تختلف عن فترة حقيقية لاستخدامها. وعلى سبيل المثال فإن الفترة المضمونة لاستخدام سيارة لا تزيد عن 3 أو 5 أعوام، بينما تستخدم السيارات في الواقع خلال 15 أو 20 عاما.

وتطرق كريكاليوف إلى مشكلة إنشاء محطة فضائية روسية، فقال إن من غير الواضح إلى حد الآن كيف سيتم إنشاؤها. وقد يدور الحديث حول بناء محطة جديدة أو هناك إمكانية للجمع بين مكوّنات القطاع الروسي في المحطة الدولية بعد انفصالها عنها من جهة وعناصر جديدة للمحطة الروسية من جهة أخرى.

فيما كان نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، قد أعلن عام 2021 أن حالة المحطة الفضائية الدولية سيئة، لذلك يجب على روسيا التركيز على إنشاء محطة فضائية قومية

المصدر: تاس