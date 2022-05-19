مركبة فضائية روسية ستقطع المسافة إلى المحطة الفضائية الدولية بوقت قياسي

أعلن دميتري روغوزين، مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" أن روسيا ستطلق عام 2023 مركبة "سويوز" مأهولة تلتحم بعد أقل من ساعتين بالمحطة الفضائية الدولية.

إقرأ المزيد



ويشير روغوزين، في مقابلة مع راديو "سبوتنيك"، إلى أنه في البداية سوف يختبر هذا المخطط على مركبة الشحن "بروغريس إم إس" التي من المقرر إطلاقها في الخريف المقبل. ولكن في السنة المقبلة 2023 ستقوم مركبة مأهولة بدورة واحدة حول الأرض.

وتجدر الإشارة، إلى أن الرحلات القصيرة مريحة أكثر وتسمح لرواد الفضاء بالوصول إلى المحطة الفضائية الدولية بسرعة. وقد أثبت الأطباء أنه بعد 6-7 دورات حول الأرض (9-10.5 ساعة) تظهر لدى رواد الفضاء أعراض سلبية لانعدام الوزن والغثيان والدوار. لذلك فإن تقليص مدة الرحلة يعرض رواد الفضاء إلى هذه الأعراض في المحطة الفضائية الدولية وليس في مركبة فضائية صغيرة.

ويمكن أيضًا استخدام مخطط الرحلات القصيرة، عند تجميع مجمع مأهول للطيران إلى القمر وإلى مدار حوله.

المصدر: نوفوستي