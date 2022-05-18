علماء: رياح الانفجار البركاني في تونغا حطمت الأرقام القياسية على حافة الفضاء

تسبب الانفجار البركاني القوي في هونغ تونغا في هونغ هاباي في كانون الثاني 2022 بحدوث رياح أقوى من الإعصار في أعلى طبقة من الغلاف الجوي للأرض.

وبحسب دراسة جديدة نشرت في مجلةGeophysical Research Letters لم يتسبب الثوران البركاني الذي أرسل موجات تسونامي مدمرة عبر المحيط الهادئ في 15 كانون الثاني، في تفجير مئات الملايين من الأطنان من الرماد البركاني في الستراتوسفير فحسب، بل أدى أيضا إلى حدوث موجات صدمية وصلت إلى ارتفاع الغلاف الجوي المتأين للكوكب، وهو الطبقة الخارجية من الغلاف الجوي، ما وصل إلى 400 ميل (650 كيلومترا).

وبحسب العلماء كانت موجات الصدمة هذه قوية جدا لدرجة أنها أطلقت رياحا بسرعات كبيرة تصل إلى 450 ميلا في الساعة (720 كم / ساعة) يمكن قياسها بواسطة الأقمار الصناعية على ارتفاعات تصل إلى 120 ميلا (190 كم).

والذي أشار إليه العلماء بأنه الطريق فوق الحافة الرسمية للفضاء، ما يسمى بخط كرمان على ارتفاع 62 ميلا(100 كم)، وبحسب الخبراء يمكن أن تصل أقوى الأعاصير على الأرض إلى سرعة رياح قصوى تبلغ حوالي 200 ميل في الساعة (320 كم / ساعة).

قال مؤلف دراسة جديدة تصف ملاحظات الثوران، العالم الفيزائي بريان هاردينغ من جامعة كاليفورنيا:"لا أعتقد أن أيا منا يتوقع رؤية أي شيء بهذا الحجم، لقد توقعنا حدوث الاضطرابات أن تكون صغيرة، مثل التموجات الصغيرة التي دخلت طبقة الأيونوسفير".

عمل هاردينغ مع بيانات من بعثة ناسا تسمى مستكشف اتصال الغلاف الأيوني (ICON) ، والتي تدرس كيفية تفاعل طقس الفضاء مع الغلاف الجوي المتأين للأرض.

اعتقد العلماء في السابق أن طبقة الأيونوسفير معزولة تماما عن الكوكب وتتأثر فقط بنشاط الشمس، لكن الاضطرابات التي تم اكتشافها بعد ثوران بركان هونغ تونغا - هونغ هاباي كانت في الواقع أهم رمز تم قياسه خلال أكثر من عامين في مداره.

وبحسب هارينغ كانت أقوى من أي من تلك التي تسببها العواصف المغناطيسية الأرضية التي لا حصر لها، والتي عانى منها الكوكب في تلك الفترة الزمنية نتيجة لنشاط الشمس.

وارتبطت هذه الرياح القوية بما يسمى بالنفاث الكهربائي الاستوائي، وهو تيار كهربائي يدور عبر طبقة الأيونوسفير فوق خط استواء الأرض.

كشفت القياسات التي أجرتها شركة ICON ، بالإضافة إلى تلك التي أجرتها بعثة Swarm المكونة من ثلاثة أقمار صناعية في أوروبا، أن هذه النفاثة الكهربية قد تراجعت في الأيام التي أعقبت ثوران بركان هونغ تونغا. لقد قلب اتجاهه عدة مرات وارتفع إلى خمسة أضعاف قوته المعتادة، وفقا لبيان ناسا.

قال هاردينغ: "إن التيار الكهربائي الاستوائي هو تيار كهربائي قوي للغاية يصل إلى مئات الكيلوواط، وهو موجود في نطاق ضيق بالقرب من خط الاستواء".وأضاف :"إنها نتيجة لبعض الفيزياء المعقدة التي تحدث في المجال المغناطيسي للأرض، يتدفق عادة باتجاه الشرق ويمكن أحيانا عكسه بواسطة العواصف المغناطيسية الأرضية، ولكن هذه كانت المرة الأولى التي رأيناها تنعكس وتقوي تماما بسبب شيء حدث في الأرض".

قال قائد الطقس الفضائي في قسم الفيزياء الشمسية التابع لناسا جيم سبان : "هذه النتائج نظرة مثيرة على كيفية تأثير الأحداث على الأرض على الطقس في الفضاء، بالإضافة إلى الفضاء. يؤثر الطقس على الأرض ".

كان ثوران هونغ تونغا أقوى انفجار بركاني هز الأرض منذ انفجار جبل بيناتوبو في الفلبين في عام 1991، كان من الممكن سماع الانفجار على مسافة تزيد عن 6000 ميل (10000 كم) ، وموجة الضغط التي ولّدها دارت حول العالم، كوكب اربع مرات. لحسن الحظ لقي ثلاثة أشخاص فقط مصرعهم في كارثة تسونامي التي نجمت عن ثوران البركان، على الرغم من الأضرار التي أحدثتها الأمواج في مملكة تونغا البولينيزية.

المصدر: space