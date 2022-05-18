روسيا تخطط لإجراء مجموعة من التجارب الطبية والحيوية الخاصة على متن المحطة الفضائية

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية أنها ستعمل على إجراء مجموعة من التجارب الطبية والحيوية على متن المحطة الفضائية الدولية.

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وحول الموضوع قال مدير مركز التحليل والأبحاث في المؤسسة، إيغور بوتاشني: " تخطط روس كوسموس لإجراء عدد كبير من التجارب الطبية الحيوية على متن المحطة الفضائية الدولية.. كوننا نخطط لاستكشاف الفضاء السحيق فنحن بحاجة لمعرفة كيف سيتعامل الناس مع العوامل والمؤثرات الفضائية خلال الرحلات الفضائية المستقبلية".

وأضاف "يجب علينا الآن تحديد قوائم بالأشياء أو الأبحاث البيولوجية التي نرغب بإجرائها في الفضاء، وكنا سابقا قد أرسلنا طابعة بيولوجية ثلاثية الأبعاد إلى المحطة الفضائية، وأثبتت التجارب التي قام بها الرواد الروس إمكانية إنماء الأنسجة البيولوجية في الفضاء بعيدا عن مجال تأثير الجاذبية الأرضية".

وكان رائد الفضاء الروسي، بيوتور دوبروف، قد أشار في مقابلة صحفية أيضا إلى أن روسيا أجرت تجاربا على متن المحطة الفضائية الدولية بهدف تقليص المدة التي يحتاجها الرواد في الفضاء للتكيف مع انعدام الجاذبية، وتبعا له فإنه من الممكن إجراء تجارب طبية على متن المحطة تتعلق بكيفية الدعم الدوائي لرواد الفضاء وتجارب تتعلق بتأثيرات التحفيز الكهربائي عليهم أيضا.

المصدر: فيستي