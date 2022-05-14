خبير فلكي مصري يكشف حقيقة صورة ثقب أسود سيلتهم الأرض

كشف رئيس معهد البحوث الفلكية في مصر، الدكتور جاد القاضي، حقيقة صورة متداولة تُظهر ثقبا أسود سيتسبب في التهام كوكب الأرض.

وأوضح القاضي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج تلفزيوني مصري، أنه "لا صحة لمثل تلك الشائعات المتداولة".

وأرجع رئيس معهد البحوث الفلكية المصري انتشار مثل هذه الشائعات إلى "ضعف المعلومات العلمية لدى البعض، إضافة إلى أن انتشار جائحة كورونا أدى إلى ظهور العديد من الشائعات عن نهاية الكون".

وتابع: "الإنسان لديه دائما مجموعة من التساؤلات عن نشأة الكون وحياة الإنسان على الكرة الأرضية، وعلماء الفلك دائما يحاولون البحث للإجابة عن مثل تلك التساؤلات، معتمدين على المراصد التي تلتقط أعمق وأبعد صور للكون والبحث فيها".

وأشار القاضي إلى أن "المحاولة الأولى لاكتشاف الثقب الأسود كانت عام 2017"، موضحا أن "العلماء اكتشفوا عام 2019 صورة أوضح للثقب ووجود مجرة أُخرى غير درب التبانة".

وذكر أن العلماء توصلوا إلى أن الثقب الأسود يوجد داخل مجرة درب التبانة، ويبعد نحو 26 مليار سنة ضوئية.

وبيّن القاضي أن "الثقب الأسود يعتبر أحد التنبؤات التي تنبأ بها أينشتاين في نظرية الجاذبية، كما أنه يقوم بعمل توازن في مركز المجرة، ولا يتسبب في التهام المجرة مثلما يتنبأ البعض".

المصدر: وكالات