بريطانيا تطلق أقمارا صناعية من أراضيها صيف العام الجاري

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن بلادها تنوي تنفيذ عملية إطلاق فضائي صيف العام الجاري لإرسال أقمار صناعية إلى مدارات الأرض.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن بريطانيا تنوي صيف هذا العام إطلاق قمرين صناعيين صغيرين سيعملان على رصد ومراقبة مختلف الأجسام على الأرض ومزودين بأجهزة اتصالات راديوية ومستشعرات صورية، وتم تطوير هذه القمرين من قبل خبراء شركة Airbus Defense and Space وتمت صناعتهما من قبل شركة In-Space Missions Ltd، وفي إطار تعاون الجيش البريطاني مع الشركاء الدوليين بما فيها الولايات المتحدة.

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ومن المفترض أن يرسل القمران إلى مدارات الأرض المنخفضة باستخدام صاروخ من نوع LauncherOne تابع لشركة Virgin Orbit، وسيتم إطلاق الصاروخ نفسه من طائرة Boeing 747 تحمل اسم "Cosmic Girl".

وحول الموضوع قال نائب وزير الدفاع البريطاني، جيريمي كوين: "إن التقنيات الفضائية ضرورية لتطوير التدابير الدفاعية، ومهمة Prometheus-2 التي سيطلق في إطارها القمرين المذكورين هي خطوة أخرى على طريق تطوير برنامجنا الفضائي".

المصدر: فيستي