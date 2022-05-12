لقطات فريدة تظهر اقتراب زحل من القمر أثناء ظاهرة "الاحتجاب"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مذهل لكوكب زحل أثناء حدث فلكي مميز يعرف باسم "احتجاب القمر".

ونشر حساب @WonderofScience على "تويتر" مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته 34 ثانية، يوم الاثنين 9 مايو، حيث يمكن رؤية زحل وهو يرتفع من خلف القمر على مسافة قريبة.

وجاء في تعليق مرفق بالفيديو: "لقطات لا تصدق لزحل وهو يرتفع من خلف القمر أثناء الاحتجاب".

Incredible footage of Saturn rising from behind the Moon during a lunar occultation, captured from a ground based telescope by astronomer Jan Koet.



Source: https://t.co/4VqMDf8GEApic.twitter.com/Q9tXOgheEg — Wonder of Science (@wonderofscience) May 9, 2022

ويعرف الاحتجاب القمري بأنه حدث سماوي يصف المرحلة التي يكون فيها القمر يتحرك أمام جسم آخر في السماء.

وبمعنى أدق، فإن الاحتجاب هو حجب جرم سماوي جرما سماويا آخر عندما يمر الأول أمامه من منظور المراقب.

ويمكن أن يكون الجرم إما نجما أو كوكبا أو كويكبا، وفي هذه الحالة، يشير إلى زحل.

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والتقط عالم فلك يُدعى جان كويت مقطع الفيديو باستخدام تلسكوب جماعي.

وكشف كويت في منشور على "يوتيوب" أن الفيديو التقط في 22 مايو 2007. وأوضح العالم أن "الفيديو صنع بواسطة أدوات Astro Physics 180EDT وaMeade 5000 3x Barlow وaToUcam2 مقاس 18 سم".

وأضاف أنه وقع إجراء بعض المعالجة اللاحقة "لتعزيز سطوع زحل الباهت ليتناسب مع سطوع القمر".

وأشار عالم الفلك إلى أنه وقع تسريع الفيديو.

جدير بالذكر أن زحل هو سادس كوكب من حيث بعده عن الشمس، وثاني أكبر كواكب النظام الشمسي بعد المشتري.

ويمتلك الكوكب 82 قمرا، ومع ذلك، تم تأكيد وتسمية 53 فقط من هذه الأقمار.

ويتراوح حجم هذه الأقمار بين كبير، مثل تيتان الذي يتجاوز حجمه كوكب عطارد، وصغير، مثل الساحة الرياضية.

ومثل المشتري، زحل هو كوكب غازي عملاق ويتكون من عناصر كيميائية متشابهة بما في ذلك الهيدروجين والهيليوم والميثان.

المصدر: ذي صن