التقاط "أقوى" توهج شمسي في صور مذهلة

اندلع، يوم الثلاثاء 10 مايو، توهج شمسي قوي من نجمنا، من الدرجة X، وأرسل الطاقة عبر المجرة، وبلغ ذروته في الساعة 13:55 بتوقيت غرينتش.

وتمكن مرصد ديناميكا الشمس التابع لوكالة ناسا، والذي يراقب الشمس باستمرار، من التقاط صور مذهلة للتوهج خلال فترة الذروة.

إقرأ المزيد

وتقول وكالة الفضاء الأمريكية إن التوهج يصنف على أنه توهج من الفئة X، ما يدل على أنه التوهج الأكثر شدة.

وقال مركز التنبؤ بالطقس الفضائي (SWPC): "كان التوهج متسرعا إلى حد ما، لذلك من المحتمل أن تكون أي تأثيرات اتصال عالية التردد (HF) قصيرة العمر ومقتصرة على الجانب المضاء بنور الشمس من الأرض في وقت التوهج - الذي كان جزءا كبيرا من المحيط الأطلسي، وأجزاء من شرق أمريكا الشمالية والجنوبية، وغرب إفريقيا وأوروبا".

وأشار كل من مركز التنبؤ بالطقس الفضائي والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، إلى أن التوهج الشمسي وقع في البقعة الشمسية AR3006، التي التقطت بواسطة القمر الصناعي لرصد النشاط الشمسي (SDO) التابع لناسا، أسفل مركز الشمس وتواجه الأرض، وهي مجموعة بقع معقدة إلى حد ما في نصف الكرة الشمسية الجنوبي.

وصنف العلماء التوهج الشمسي على أنه حدث من فئة X1.5، ما يجعله على الجانب الضعيف لأقوى فئة من التوهج.

NASA/SDO/ESA/helioviewer.org

NASA/SDO/ESA/helioviewer.org

ووفقا لنظام تصنيف الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، فإن التوهجات من الفئة X هي أكبر توهجات بناء على قوتها.

إقرأ المزيد

ويتم الإشارة إلى التوهجات بحروف A أو B أو C أو M أو X. وأصغرها من الفئة A، ويمثل كل حرف زيادة قدرها 10 أضعاف في إنتاج الطاقة، مع بلوغ شدة التوهج من الفئة X مليون مرة قوة انفجار سلاح نووي واحد على الأرض.

وتقول ناسا إن أكبر توهج من الفئة X هو إلى حد بعيد أكبر الانفجارات في النظام الشمسي وهو حدث رائع ينبغي مشاهدته.

وتقفز التوهجات الشمسية في شكل حلقات، ويبلغ حجمها عشرات المرات من حجم الأرض عن سطح الشمس، عندما تتقاطع الحقول المغناطيسية للشمس فوق بعضها البعض وتعيد الاتصال. ويمكن لعملية إعادة الاتصال هذه أن تنتج قدرا من الطاقة يعادل مليار قنبلة هيدروجينية في أكبر الأحداث.

المصدر: نيويورك بوست