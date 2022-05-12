الروس يصممون روبوتا فضائيا زاحفا

تلقى فريق من العلماء والمهندسين في معهد "موسكو" للطيران براءة اختراع روبوت زاحف مفتش يمكن أن يستخدم في الفضاء.

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أفادت بذلك وكالة "تاس" الروسية نقلا عما تتضمنه شهادة براءة الاختراع وقالت" إن مجال الاختراع هو تقنيات الروبوتات الصغيرة ذاتية الحركة، والغاية منه هي تنفيذ أعمال الفحص والتفتيش على البطاريات الشمسية للأجهزة الفضائية والمحطة الفضائية الدولية في الظروف الطارئة وكذلك الحد من الأخطار المتعلقة بعمل الإنسان في الفضاء المكشوف.

وأوضحت الشهادة أن الروبوت منصوب على منصة تتوزع عليها أجهزة صغيرة الحجم ومحركات متناهية الصغر على شكل القوس تركّب على جانبي المنصة من شأنها تحريك أياد آلية.

ويخصص الروبوت الزاحف الصغير لفحص الأسطح التكنولوجية والتأكد من جاهزيتها وقدرتها على البقاء لمدة معينة لها. ويتحرك الروبوت الزاحف بفضل تغيير شكل محركات يتم تثبيتها في مجالات فراغ ما بين البطاريات الشمسية. أما طول الخطوة فيتم تحديدها حسب أبعاد هندسية للبطاريات. وسيطيل كل ذلك عمر استخدام الروبوت الزاحف وتوسيع إمكاناته الوظائفية.

المصدر: تاس