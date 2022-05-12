المركبة كابستون لن ترسل إلى القمر قبل شهر يونيو

أعلنت ناسا، أن المركبة Capstone، التي ستساعد على احتساب وتحديد مدار المحطة القمرية Gateway لن تطلق إلى القمر قبل شهر يونيو المقبل.

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ويشير موقع ناسا، إلى أنه لن يتم إطلاق مهمة كابستون قبل 31 مايو الجاري. وسوف تطلق المركبة التي يبلغ وزنها حوالي 25 كلغم، من المطار الفضائي لشركة Rocket Lab في نيوزيلندا .

ومن المقرر أن تصل المركبة إلى مدارها المقرر بعد ثلاثة أشهر من إطلاقها وتبقى هناك ما لا يقل عن ستة أشهر.

ويذكر أنه وفقا لحسابات الخبراء ستبلغ تكلفة إقامة شخص واحد على القمر 325 ألف دولار في الشهر. لأنه يتطلب إنشاء مسكن مريح على سطح القمر فيه غرف معدلة الضغط ومجهز بمنظومة تدفئة وتهوية قوية، وأبواب ونوافذ محمية من النيازك وألواح بطاريات شمسية لتوفير الطاقة الكهربائية.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"