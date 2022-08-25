ناسا ترصد صوتا لثقب أسود يبدو كـألحان هانز زيمر

رصد علماء ناسا صوتا لثقب أسود في مركز مجموعة مجرة Perseus على بعد أكثر من 200 مليون سنة ضوئية من الأرض، سجل بواسطة مرصد شاندرا للأشعة السينية بدا وكأنه موسيقى.

وتم تسجيل الموجات الصوتية في تلسكوب ناسا الفضائي، على شكل بيانات فلكية، ثم تُرجمت إلى صوت يمكن للبشر سماعه، وعلى الرغم من وجود "مفهوم خاطئ شائع" بأنه "لا يوجد صوت في الفضاء" لأنه لا توجد وسيلة لانتقال الموجات الصوتية، فإن الصوت الذي تم إصداره حديثا يشبه إلى حد كبير نتيجة ألحان المؤلف هانز زيمر، الذي ألف ولحن الموسيقى التصويرية لعدة أفلام تتحدث عن الفضاء الخارجي.

وأدرك علماء الفلك في وكالة الفضاء أن الغاز الساخن الذي يكسو بيرسيوس، وهو حزمة مجرات يبلغ عرضها 11 مليون سنة ضوئية، يمكن ترجمتها إلى صوت، ويوفر هذا الغاز الذي يحيط بالمئات بل والآلاف من المجرات وسيطا تنتقل خلاله الموجات الصوتية.

تم إنشاء الصوتنة عن طريق إعادة تركيب الموجات الصوتية لنطاق السمع البشري، من خلال رفع مستوى الصوت إلى أعلى بمقدار "57 أو 58 أوكتافا" فوق طبقة الصوت الحقيقية.

وكان قد ابتكر الملحن هانز زيمر، الذي كتب الموسيقى التصويرية لفيلم الخيال العلمي Interstellar الحائز جائزة الأوسكار، موسيقى تشبه إلى حد بعيد تلك التي أحدثتها ناسا.

المصدر: ديلي ميل