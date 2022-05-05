 
مباشر

مركبة "دراغون" المأهولة تنفصل عن المحطة الفضائية الدولية

الفضاء

مركبة
novosti-kosmonavtiki.ru
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sy99

انفصلت مركبة "دراغون" المأهولة التابعة لشركة "سبيس إكس" بطاقم بعثة Crew-3 الفضائية الخميس 5 مايو عن المحطة الفضائية الدولية وبدأت في العودة إلى الأرض.

إقرأ المزيد
رائد روسي يتولى قيادة المحطة الفضائية الدولية
رائد روسي يتولى قيادة المحطة الفضائية الدولية

وقال ناطق باسم وكالة "ناسا" الأمريكية إن عملية انفصال المركبة بالرواد الأربعة – وهم الأمريكيون راجوي تشاري، توم مارشبارن، كايلا بارون والأماني ماتياس ماورر - جرت أوتوماتيكيا الساعة 01.20 بتوقيت الشاطئ الشرقي الأمريكي (الساعة 08.20 يوم 5 مايو) بتوقيت موسكو. وكان أفراد الطاقم قد انتقلوا إلى المركبة قبل ذلك بساعتين.

ويتوقع  أن تهبط المركبة على الماء بالقرب من شاطئ فلوريدا الأمريكية في المحيط الأطلسي الساعة 00.43 يوم 6 مايو بتوقيت الشاطئ الشرقي (الساعة 07.53 بتوقيت موسكو).

يذكر أن أفراد طاقم بعثة Crew-3 وصلوا إلى المحطة الفضائية الدولية 11 نوفمبر الماضي. وسيحل محلهم في المحطة الفضائية أفراد طاقم Freedom - وهم الأمريكيون تشال ليندغرين، جيسيكا واتكينز، روبرت هاينز والإيطالية  سامانتا كريستوفيريتي - الذين قد وصلوا المحطة  يوم 28 أبريل الماضي والذين سيمضون هناك فترة 6 أشهر.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا