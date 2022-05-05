مركبة "دراغون" المأهولة تنفصل عن المحطة الفضائية الدولية

انفصلت مركبة "دراغون" المأهولة التابعة لشركة "سبيس إكس" بطاقم بعثة Crew-3 الفضائية الخميس 5 مايو عن المحطة الفضائية الدولية وبدأت في العودة إلى الأرض.

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وقال ناطق باسم وكالة "ناسا" الأمريكية إن عملية انفصال المركبة بالرواد الأربعة – وهم الأمريكيون راجوي تشاري، توم مارشبارن، كايلا بارون والأماني ماتياس ماورر - جرت أوتوماتيكيا الساعة 01.20 بتوقيت الشاطئ الشرقي الأمريكي (الساعة 08.20 يوم 5 مايو) بتوقيت موسكو. وكان أفراد الطاقم قد انتقلوا إلى المركبة قبل ذلك بساعتين.

ويتوقع أن تهبط المركبة على الماء بالقرب من شاطئ فلوريدا الأمريكية في المحيط الأطلسي الساعة 00.43 يوم 6 مايو بتوقيت الشاطئ الشرقي (الساعة 07.53 بتوقيت موسكو).

يذكر أن أفراد طاقم بعثة Crew-3 وصلوا إلى المحطة الفضائية الدولية 11 نوفمبر الماضي. وسيحل محلهم في المحطة الفضائية أفراد طاقم Freedom - وهم الأمريكيون تشال ليندغرين، جيسيكا واتكينز، روبرت هاينز والإيطالية سامانتا كريستوفيريتي - الذين قد وصلوا المحطة يوم 28 أبريل الماضي والذين سيمضون هناك فترة 6 أشهر.

المصدر: تاس