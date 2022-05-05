روسيا تعيد توقيع اتفاقية تطوير مشروع المختبر الفضائي مع الصين

تستعد روسيا وجمهورية الصين الشعبية لإعادة توقيع اتفاقية التعاون في مجال الفضاء، بما في ذلك العمل على تطوير مشروع " ميليمترون" ( مختبر "سبيكتر – إم" الفضائي).

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صرح بذلك لوكالة "تاس" الروسية رئيس مركز الفيزياء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، سيرغي ليغاتشوف الذي قال إنه قد تم توقيع الاتفاقية بين الحكومتين وسيتم لاحقا توقيع اتفاقية جديدة بشأن مشروع "ميليمترون" والتعاون في مجال الفضاء، كما ستوقّع اتفاقية بين وكالتي الفضاء الروسية الكورية الجنوبية بشأن تطوير مشروع المختبر "سبيكتر – إم " الفضائي.

وأضاف مدير مركز الفيزياء أن ألمانيا وإيطاليا وغيرهما من الدول لم تفسخ اتفاقيات التعاون بشأن المختبر الفضائي بل علّقتها على خلفية التطورات الأخيرة في أوكرانيا.

يذكر أن مختبر "سبيكتر – إم" (مشروع "ميليمترون") يخصص لدراسة الفضاء البعيد في مجالات الموجات الميليمترية وتحت الحمراء. ويعوّل العلماء على استخدام المختبر المذكور لتلقي معلومات عن البنية العامة للكون وتطور المجرات ونواها والنجوم منظومات الكواكب وأجرام تمتلك حقولا فائقة القوى والمجالات الكهرمغناطيسية وكذلك معلومات عن المركبات العضوية في الفضاء.

المصدر: تاس