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الصين تطلق 8 أقمار صناعية لاستشعار الأرض عن بعد

الفضاء

الصين تطلق 8 أقمار صناعية لاستشعار الأرض عن بعد
youtube/ CNSA Watcher - Archives
صورة أرشيفية
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نجحت الصين الخميس 5 مايو في إطلاق 8 أقمار صناعية لاستشعار الأرض عن بعد، وذلك باستخدام صاروخ " تشانغ جين – 2 دي " (Long March-2D).

أفادت بذلك المؤسسة الصينية للعلم الفضائي والتقنيات.

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وجاء في بيان نشرته المؤسسة على شبكة التواصل الاجتماعي الصينية WeChat  أن الصاروخ أطلق الساعة 10.38  يوم 5 مايو بالتوقيت المحلي ( الساعة 05.38 بتوقيت موسكو) من مطار تيوان بمحافظة شانسي بشمال الصين.

وأضافت المؤسسة أن 7 أقمار صناعية تنتمي إلى أسرة Jilin-1 Gaofen-03D . أما القمر الصناعي الثامن فينتمي إلى أسرة Jilin-1 Kuanfu-01C للأقمار الصناعية الصينية.

وأشار البيان إلى أن الصين تطلق الصاروخ من طراز "تشانغ جين" للمرة الـ419.

المصدر: تاس

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