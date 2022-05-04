روسيا تعلن عن خططها لإطلاق صواريخ Rokot الفضائية المعدّلة

كشف مركز "خرونيتشيف" الروسي عن بعض التفاصيل التي تتعلق بخطط إطلاق صواريخ Rokot-M الفضائية المعدّلة والمجهزة بمكونات محلية الصنع.

وفي مقابلة صحفية قال مدير المركز أليكسي فاروتشكو: "نخطط لإطلاق أول صاروخ Rokot-M معدّل من قاعدة بليسيتسك الفضائية الروسية عام 2024.. الإطلاق الأول لهذا النوع من الصواريخ كان مخططا له عام 2022 لكننا قررنا تأجيل هذه العملية لإدخال تعديلات إضافية عليها، كنا نخطط سابقا لاستبدال نظم التحكم الأجنبية لهذه الصواريخ بنظم محلية الصنع، لكن الخبراء ارتأوا فيما بعد أن بعض المعدات الأخرى أيضا باتت قديمة نوعا ما ومن الضروري الاستعاضة عنها بمعدات أكثر تطورا".

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وتابع "بالإضافة إلى نظم التحكم الخاصة بهذه الصواريخ كان علينا تحديث المعدات الأرضية الخاصة بإطلاقها أيضا، لذا قررنا استحداث منظومة متكاملة جديدة لهذا الغرض.. لقد استبدلنا نظم التحكم القديمة لهذه الصواريخ بأخرى جديدة مكونة من معدات محلية الصنع بالكامل".

وكان مركز "خرونيتشيف" الروسي قد أشار عام 2018 إلى أنه يخطط لإطلاق جيل جديد من صواريخ Rokot الفضائية المعدّلة، والتي ستجهز بمنظومات توجيه روسية الصنع ليتم الاستغناء عن المنظومات الأوكرانية التي كانت تستخدم مع هذه الصواريخ سابقا.

المصدر: فيستي