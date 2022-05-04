روسيا تخطط لإطلاق 13 صاروخا من نوع Proton-M إلى الفضاء

أعلن مركز "خرونيتشيف" الروسي للصناعات الفضائية عن خططه المتعلقة بصناعة صواريخ Proton-M.

وفي مقابلة صحفية أجريت معه مؤخرا قال مدير المركز، أليكسي فاروتشكو: "يواصل مركزنا تجميع صواريخ بروتون الفضائية، ونعمل حاليا على استكمال تجميع 4 صواريخ جديدة من هذا النوع، لدينا خطط لإطلاق 13 صاروخا من هذه الفئة، منها صواريخ ستحمل أقمار Express إلى مدارات الأرض في ديسمبر المقبل".

وأضاف "أتوقع أن ننتهي من إنتاج آخر دفعة من هذه الصواريخ العام الجاري، ومن الممكن أن نمدد الإنتاج إلى العام القادم في حال وجدت حاجة لصواريخ جديدة لكنني لا أتوقع هذا الأمر فوزارة الدفاع الروسية ترغب بالاستغناء مستقبلا عن هذه الصواريخ والاستعاضة عنها بصواريخ أنغارا الحديثة".

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وفي عام 2018 كان رئيس مؤسسة "روس كوسموس" دميتري روغوزين قد أشار إلى أن بلاده قد تستغني مستقبلا عن إنتاج صواريخ "بروتون" ، وأن آخر إطلاق لهذه الصواريخ إلى الفضاء من المفترض أن يتم عام 2025، ومن المفترض أن تستعيض روسيا عن هذه الصواريخ بصواريخ "أنغارا" التي تعتبر محركاتها صديقة أكثر للبيئة.

المصدر: فيستي