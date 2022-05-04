الرواد الروس يتسلمون في يونيو المقبل طابعة ثلاثية الأبعاد

ستنقل طابعة ثلاثية الأبعاد تم تصنيعها في شركة " "إينيرغيا" الروسية للصواريخ الفضائية في يونيو المقبل إلى المحطة الفضائية الدولية.

وذلك لإجراء تجارب علمية على متن المحطة.

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صرح بذلك الثلاثاء 3 مايو ناطق باسم مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية. وقال الناطق على قناة "تليغرام" التابعة لـ"روس كوسموس":" قامت شركة "إينيرغيا" بتصنيع الطابعة ثلاثية الأبعاد التي ستستخدم في القطاع الروسي للمحطة الفضائية الدولية بعد إيصالها إلى المحطة بواسطة مركبة الشحن " بروغريس إم إس – 20" في يونيو المقبل."

وستطبع الطابعة ثلاثية الأبعاد، حسب الناطق، أجزاء وقطع غيار غالبا ما تستخدم في المحطة.

وأوضح الناطق أن تجارب علمية أولى سيجريها رائدا الفضاء، دينيس ماتفييف وأوليغ أرتيميف اللذان توليا أداء وظيفة مراسل وكالة "تاس" على متن المحطة.

وأشارت "روس كوسموس" إلى أن نماذج أولى للطباعة ثلاثية الأبعاد ستعاد إلى الأرض للتأكد من جودة المنتجات الجاهزة، الأمر الذي سيسمح بدراسة مدى تأثير حالة انعدام الوزن على عملية الطباعة.

يذكر أن العلماء الروس كانوا قد أرسلوا في مارس الماضي إلى المحطة الفضائية طابعة ثلاثية الأبعاد استخدمت لزراعة بلورات بروتين فيروس كورونا.

المصدر: تاس