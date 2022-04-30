لأول مرة.. صاروخ "أنغارا-1.2" الروسي يوصل قمرا عسكريا إلى المدار

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قمرا عسكريا تابعا لها وضع في المدار المحدد له بنجاح، بواسطة صاروخ "أنغارا-1.2" الخفيف، الذي حمل لأول مرة قمرا صناعيا إلى الفضاء.

وانطلق الصاروخ الخفيف من مطار "بليسيتسك" الفضائي بشمال روسيا في الساعة 22:56 مساء الجمعة بتوقيت موسكو.

وعند الساعة 23:18 بتوقيت موسكو انفصل القمر عن الصاروخ، ووصل إلى المدار المحدد.

وتتابع القمر من الأرض وسائل مركز تيتوف التجريبي الفضائي العام.

وأكد رئيس مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية دميتري روغوزن أن الصاروخ الخفيف "اجتاز التجربة بنجاح"، مهنئا الفريق الخاص بإطلاق الصاروخ.

يذكر أن عملية الإطلاق هذه كانت الثانية للنسخة الخفيفة من صاروخ "أنغارا"، والأولى التي يحمل فيها قمرا إلى المدار.

وأطلق الصاروخ للمرة الأولى في 9 يوليو عام 2014 من مطار "بليسيتسك" أيضا.

وهذا الصاروخ له مرحلتان وهو قادر على نقل ما يصل إلى 3 أطنان من الحمولات إلى المدار المنخفض حول الأرض.

المصدر: تاس