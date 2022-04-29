روسيا تسرّع وصول مركبات "سويوز" الفضائية المأهولة إلى المحطة الفضائية

أعلنت مؤسسة "روس كوسمسوس" أن روسيا تعمل على خطط لتسريع عملية وصول مركبات "سويوز" الفضائية المأهولة إلى المحطة الفضائية الدولية.

حول الموضوع قال رئيس المؤسسة، دميتري روغوزين: "قد نبدأ باعتماد خطط المدار الواحد لوصول المركبات التي تحمل روادا إلى المحطة الفضائية الدولية ما بين عامي 2023 و2024".

وأضاف "سنباشر بالعمل على المشروع قريبا، وسنطبق هذه الخطة مع مركبة شحن فضائية بحلول نهاية العام الجاري، وسنعتمد هذه الآلية مع المركبات المأهولة التي تحمل روادا خلال العامين القادمين".

وكانت شركة "إينيرغيا" الروسية قد أعلنت عام 2019 أن الخبراء فيها يعملون على تطوير آلية لوصول المركبات إلى المحطة الفضائية عبر خطة "المدار الواحد"، وأنها ستختبر هذه الآلية مع المركبات الروسية خلال الأعوام الثلاثة القادمة، وعام 2021 اختبرت بعض التقنيات التي تساعد على تنفيذ هذه الآلية مع مركبة Progress MS-17.

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وفي فبراير الماضي قالت الشركة "إنها سجلت براءة اختراع لطريقة جديدة تسرع وصول المركبات إلى المحطة، ومع هذه الطريقة ستتمكن المركبات من الوصول إلى المحطة الفضائية الدولية خلال ساعتين تقريبا بعد انفصالها عن المرحلة الثالثة للصاروخ في الفضاء، فبعد انفصال المركبة عن الصاروخ ستدور دورة واحدة حول الأرض وبمدار مواز لمدار المحطة ومن ثم سيقوم طاقم المركبة بتشغيل المحركات فيها لتنحرف وتلتحم بالمحطة".

المصدر: فيستي