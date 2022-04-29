الصين تطلق أقمارا جديدة لاستشعار الأرض عن بعد

أعلنت وسائل إعلام صينية أن بلادها نجحت صباح اليوم الجمعة بإطلاق قمرين صناعيين جديدين إلى مدارات الأرض.

وجاء في بيان صادر عن التلفزيون الصيني المركزي "نجحت هيئة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA) بإطلاق قمرين جديدين من نوع Siwei إلى الفضاء، القمران مخصصان لاستشعار الأرض عن بعد".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن القمرين أرسلا إلى مدارات الأرض على متن صاروخ صيني من نوع Long March-2C، أطلق صباح اليوم الجمعة من مركز جيوغوان الفضائي شمالي البلاد، تمام الساعة 12:11 بالتوقيت المحلي (7:11 بتوقيت موسكو)، لتكون هذه المرة هي المرة رقم 417 التي تستخدم فيها الصين هذا النوع من الصواريخ في عمليات الإطلاق الفضائي.

ومن المفترض أن تستفيد الصين من القمرين الجديدين في إجراء دراسات تتعلق باحتياطات الموارد الطبيعية لديها، وفي دراسة البيئة والمحيطات، ومجالات الدراسات الزراعية، كما ستستفيد منهما في مجالات تأمين السلامة العامة في المدن.

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وتجدر الإشارة إلى أن الصين كانت قد طورت برنامجها الفضائي بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، وطورت وأطلقت العديد من الأقمار الصناعية، فضلا عن مواصلة مشروع محطتها المدارية في الفضاء، كما نفذت العام الماضي 55 عملية إطلاق فضائي.

المصدر: فيستي