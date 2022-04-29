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رائدا الفضاء الروسيان يصطحبان نسخة من راية النصر إلى الفضاء المكشوف

الفضاء

رائدا الفضاء الروسيان يصطحبان نسخة من راية النصر إلى الفضاء المكشوف
ysia.ru
صورة أرشيفية
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أحضر رائدا الفضاء الروسيان، أوليغ أرتيوميف ودينيس ماتفييف الخميس 28 أبريل إلى الفضاء المكشوف نسخة من راية النصر التي رفرفت في مايو عام 1945 على مبنى البرلمان الألماني.

وذلك بعد أن خرجا من المحطة الفضائية لينفذا بعض الأعمال هناك. وبدأ الرائدان الروسيان عملهما في الفضاء المكشوف الساعة 17.58 يوم 28 أبريل بتوقيت موسكو وقضيا هناك 7 ساعات و42 دقيقة.

رائدا الفضاء الروسيان يصطحبان نسخة من راية النصر إلى الفضاء المكشوف
drive2.ru
صورة أرشيفية

يذكر أن رائد الفضاء، أوليغ أرتيميف هو الذي بادر إلى نشر راية النصر في الفضاء المكشوف وقدم هذا الاقتراح إلى المكتب الصحفي لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية. وأجرى رائدا الفضاء حسابات لاختيار وقت مناسب لنشر الراية في الفضاء المكشوف واستخدما سلكا خاصا عملا منه إطارا لتثبيت الراية.

يذكر أن رائدي الفضاء الروسييْن يخرجان إلى الفضاء المكشوف للمرة الثانية في أبريل الجاري حيث نفذا بعض العمليات الخاصة بتركيب الذراع الآلية المخصصة للعمل خارج المحطة الفضائية وتجربتها.

المصدر: تاس

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