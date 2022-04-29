الكنديون يخططون لفرض عقوبات على الجرائم "القمرية"

ذكرت قناة تلفزيون "CBC" أن الحكومة الكندية أحالت إلى البرلمان تعديلات على القانون الجنائي تتعلق بالمسؤولية عن الجرائم المرتكبة على سطح القمر.

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ويضع القانون الجنائي الكندي بالفعل رواد الفضاء الكنديين الذين قد يرتكبون جرائم أثناء رحلاتهم إلى محطة الفضاء الدولية نصب عينيه، وأي عمل غير مشروع ارتكب هناك يعد كما لو أنه ارتكب في كندا.

بالمقابل، التعديلات الجديدة جاءت نتيجة انضمام كندا إلى مشروع "غيتواي" أو "البوابة القمرية"، الذي يخطط أعضاؤه للقيام برحلات إلى القمر. وهي واردة في قانون تنفيذ الميزانية المكون من 443 صفحة، والذي تم تقديمه إلى مجلس العموم الكندي.

ستأخذ النسخة الجديدة من القانون الجنائي الكندي في الاعتبار الجرائم المرتكبة في محطة "غيتواي"، والتي من المقرر بناؤها في مدار حول القمر، أثناء السفر إلى هذه المحطة أو على سطح القمر نفسه.

وتخطط الولايات المتحدة لبناء محطة "غيتواي" في مدار حول القمر في عشرينيات القرن الحالي وتدعو شركاء من محطة الفضاء الدولية للمشاركة في المشروع.

ومن المتوقع أن توصل في عام 2023، مركبة فالكون الثقيلة أول وحدتين من محطة "غيتواي" إلى القمر، فيما وقعت وكالة الفضاء الكندية ووكالة ناسا الأمريكية في ديسمبر 2020، اتفاقا يؤكد مشاركة كندا في مشروع "البوابة القمرية".

المصدر: نوفوستي