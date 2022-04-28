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كوريا الجنوبية تخطط لتطوير دفعة جديدة من أقمار استشعار الأرض عن بعد

الفضاء

كوريا الجنوبية تخطط لتطوير دفعة جديدة من أقمار استشعار الأرض عن بعد
Sputnik vladimer astapkovich
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ذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية أن بلادها تخطط لتطوير دفعة جديدة من أقمار استشعار الأرض عن بعد.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر عسكرية معلومات تشير إلى "أن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية ستنفق نحو 2.3 مليار دولار لتطوير وإطلاق 12 قمرا صناعيا جديدا مخصصا لاستطلاع الأرض".

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وتبعا لوسائل الإعلام فإن "كوريا الجنوبية تخطط حاليا لتطوير 5 أقمار صناعية جديدة بقدرات محلية لتطلقها قبل نهاية عام 2025، كما تخطط لتطوير 12 قمرا آخر للاستطلاع ستكون بديلة عن الأقمار الخمسة المذكورة عند انتهاء عمر خدمتها الافتراضي، ومن المفترض أن تطلق الدفعة الثانية من الأقمار اعتبارا من عام 2029".

وأشارت المصادر العسكرية لوسائل الإعلام إلى "أن كوريا الجنوبية ومن خلال توسيع برنامجها الفضائي تسعى لتحسين قدراتها الاستخباراتية لمواجهة تطوير البرنامج الصاروخي والنووي لجارتها كوريا الشمالية".

المصدر: تاس

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