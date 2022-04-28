تأجيل إطلاق قمر صناعي روسي من الجيل الجديد إلى سبتمبر المقبل

سيطلق القمر الصناعي "غلوناس – كا 2" للملاحة الفضائية الروسية من جيل جديد الخريف المقبل.

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صرح بذلك لوكالة "تاس" الروسية مصدر في القطاع الفضائي الروسي، وقال إن القمر الصناعي المذكور سيطلق في سبتمبر المقبل.

يذكر أن المصدر نفسه كان قد أفاد في وقت سابق بأن أول قمر صناعي تابع لمنظومة "غلوناس" من جيل جديد يمكن أن يطلق في الربع الثاني للعام الجاري. وقبل ذلك نشرت القناة التابعة لشركة " ريشيتنيوف" لأنظمة الأقمار الصناعية على "يوتيوب" تقريرا أشار إلى أن القمر الصناعي "غلوناس – كا 2" يخطط لإطلاقه في مايو المقبل.

جدير بالذكر أن " غلوناس – كا 2" هو الجيل الجديد لأقمار "غلوناس". وقد أعلن في سبتمبر الماضي كبير مصممي منظومة "غلوناس"، سيرغي كاروتين في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية أن أقمار "غلوناس" الجديدة ستضمن دقة تحديد الموقع بمقدار ما لا يقل 20 سنتيمترا.

المصدر: تاس