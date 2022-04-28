البحرين تصبح أول بلد في منطقة الخليج يستخدم اتصالات "ستارلينك" الفضائية

منحت شركة بحرينية مشغّلة الاتصالات في البلاد "سبيس إكس" الأمريكية ترخيصا بتشغيل الاتصالات الفضائية "ستارلينك" في البحرين. أفادت بذلك الاربعاء 27 أبريل وكالة الأنباء البحرينية.

إقرأ المزيد

وأعلن مدير الهيئة المشغلة للاتصالات، فليب مارنيك، معلقا على هذا القرار أن "قدرة البحرين البارزة على المنافسة والسوق المفتوحة تجعلها مكانا أمثل لتقديم خدمة جديدة".

وأشارت الوكالة إلى أن البحرين أصبحت أول بلد في المنطقة منحت تصريحا بعمل منظومة "ستارلينك".

يذكر أن مشروع "ستارلينك" التابع لشركة "سبيس إكس" عبارة عن مجموعة من الأقمار الصناعية صغيرة الحجم المخصصة لضمان دخول الإنترنت غير المنقطع على نطاق عالمي. وستتضمن المنظومة ما يزيد عن 11 ألف قمر صناعي.

المصدر: تاس