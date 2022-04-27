سكان روسيا وبعض البلدان يشاهدون ظاهرة فلكية مميزة قريبا

أعلنت الخدمة الصحفية لمركز القبة السماوية في موسكو أن سكان روسيا وبعض مناطق الكرة الأرضية سيشهدون ظاهرة فلكية مميزة قريبا.

وجاء في بيان صادر عن المركز "ليلة الخامس من مايو القادم سيتمكن سكان روسيا من مشاهدة ظاهرة تساقط شهب الدلويات أو Eta Aquariids بوضوح، من المتوقع أن يصل عدد الشهب المتساقطة في السماء إلى 40 شهابا في الساعة".

وأضاف البيان "هذه الشهب سريعة ومشرقة، وستترك وراءها مسارات طويلة تشبه التي تتركها شهب الجباريات التي تظهر في أكتوبر، سرعة هذه الشهب عالية جدا وتصل إلى 67 كلم/ثا.. وفقا لتوقعات منظمة النيازك من المتوقع أن يتمكن سكان الأرض من مشاهدة أربعين شهابا متساقطا من هذه الشهب العام الجاري.. ظروف الطقس في مايو المقبل ستكون مناسبة على الأغلب لمشاهدة هذه الظاهرة الفلكية".

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ويمكن مشاهدة ظاهرة تساقط شهب Aquariids عادة من 19 أبريل حتى الـ 28 مايو من كل عام، لكنها تبلغ ذروتها في أوائل مايو لذا يطلق عليها أحيانا اسم May Aquarids، ويمكن مشاهدة هذه الشهب في كوكبة الدلو في السماء، وخلال ساعات الليل المتأخرة.

المصدر: فيستي