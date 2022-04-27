رئيس ناسا واثق من أن روسيا ستواصل التعاون في محطة الفضاء الدولية حتى عام 2030

أعلن نيل نيلسون، رئيس ناسا في مؤتمر صحفي، أنه واثق من أن روسيا سوف تستمر بتنفيذ التزاماتها وضمان عمل المحطة الفضائية الدولية حتى عام 2030.



وقال نيلسون، ردا على سؤال فيما إذا كان واثقا من أن "روسيا ستبقى شريكًا في محطة الفضاء الدولية بعد عام 2024 وستوافق على تمديد تشغيل المحطة حتى عام 2030" - "نعم أنا واثق".

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ويضيف موضحا، على الرغم من الوضع الجيوسياسي الصعب، "يرى العلاقات المهنية بين رواد الفضاء الروس والأمريكيين في المحطة الفضائية الدولية، والصداقة بين الأطقم. وكذلك بين مراكز التحكم وادارة الرحلات الفضائية في موسكو وهيوستن ونخطط لاستمرار التعاون في مسألة تبادل رواد الفضاء".

ويشير نيلسون إلى أنه خلال "ذروة الحرب الباردة عام 1975 أصبحت المركبات الفضائية الأمريكية والسوفيتية وأطقمها أصدقاء إلى الأبد"، مشيرا، إلى أن رائد الفضاء الأمريكي توماس ستانفورد، شارك في تشييع صديقه وزميله رائد الفضاء الروسي أليكسي ليونوف عام 2019 ".

وأكد نيلسون على أنه "بغض النظر عما يحدث في أوكرانيا كل يوم نتيجة القرارات التي يتخذها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعلى الرغم من الحرب، أرى أن العلاقات المهنية بين رواد الفضاء الروس والأمريكيين وبين الإدارات الأرضية ومراكز إدارة الرحلات الفضائية سوف تستمر".

وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة الأمريكية أعلنت في وقت سابق عن عزمها على الاستمرار في استخدام المحطة الفضائية الدولية حتى عام 2030. وقد أعلن دميتري روغوزين رئيس مؤسسة "روس كوسموس"، أن المؤسسة ستقدم وثيقة حول مستقبل المحطة الفضائية الدولية. مشيرا إلى أن روسيا ستفي بجميع التزاماتها الدولية على محطة الفضاء الدولية، حتى إذا تقرر عدم مواصلة التعاون بعد عام 2024.

المصدر: نوفوستي