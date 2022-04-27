"روس كوسموس" تطور قدراتها في إنتاج المعدات الفضائية

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية أنها بدأت العمل على خطط جديدة ستساعدها في تطوير إنتاج المعدات والتقنيات الفضائية.

وحول الموضوع قال المدير العام لمصنع Yaroslavl Radio الروسي، فلاديمير فيليمونوف: "بعد أن استحوذت روس كوسموس على حصة في مصنعنا عرضت علينا إعداد تقنيات جديدة لتصنيع معدات الطاقة الكيميائية".

وأضاف "عرضت روس كوسموس علينا تعلم تقنيات جديدة لتقنيات كانت غير موجودة في إنتاج مصنعنا، وإننا جاهزون لهذا الأمر، ولدينا فرص ممتازة لتطوير قدراتنا في مجال الصناعة التي تدخل فيها الكيمياء، أعني صناعة البطاريات القابلة لإعادة الشحن وألواح الطاقة الشمسية، فالعناصر المستخدمة في هذه التقنيات تستعمل نسبة كبيرة منها اليوم في مجال تقنيات الراديو التي ننتجها".

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وأشار فيليمونوف إلى أن نصف إنتاج المصنع الذي يديره سيكون عبارة عن تقنيات فضائية، بينما سيكون النصف الثاني عبارة عن تقنيات ومعدات مخصصة لوسائل الاتصالات ومعدات راديوية لصناعة الطيران، وأوضح أن المصنع سيطور قدرات إنتاجه لتلبية الاحتياجات الروسية من المعدات المذكورة بهدف الاستغناء عن المعدات الأجنبية.

وكان رئيس مؤسسة "روس كوسموس" دميتري روغوزين قد أعلن في مارس الفائت أن مؤسسة استحوذت على أسهم في مصنع Yaroslavl Radio الروسي، وأن هذا الأمر سيدعم المؤسسة في تحسين قدراتها لإنتاج معدات الاتصال الراديوية المخصصة للصناعات الفضائية.

المصدر: فيستي