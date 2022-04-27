البقع الشمسية ترسل توهجا مزدوجا مع تصاعد النشاط الشمسي

تسببت بقعة شمسية مضطربة في إطلاق توهج شمسي مزدوج يوم الاثنين 25 أبريل، ما سبب بعض الانقطاعات الراديوية في آسيا وأستراليا.

واندلعت البقعة الشمسية AR2993 مع اثنين من التوهجات الشمسية من الفئة متوسطة الحجم M1 في تتابع سريع، وفقا لموقع spaceweather.com.

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والتوهجات الشمسية هي انفجارات من الإشعاع الكهرومغناطيسي. والتوهجات من الفئة M هي توهجات متوسطة الحجم يمكنها تعطيل بعض ترددات الراديو وتعريض رواد الفضاء أحيانا في الفضاء لمستويات أعلى من المعتاد من الإشعاع.

وقال عالم الفيزياء الشمسية دين بيسنيل من مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا لموقع "لايف ساينس" في رسالة بالبريد الإلكتروني الأسبوع الماضي، إن البقعة الشمسية AR2993 "متوسط ​​الحجم" لكنها تبلغ مئات الملايين من الأميال المربعة في المنطقة، بحيث يمكن أن تقع الأرض في المنطقة النشطة بشكل مريح مثل بيضة في عش.

والبقع الشمسية هي مناطق من الشمس يكون فيها المجال المغناطيسي أقوى بكثير من المناطق المحيطة بها.

وتمنع هذه القوى المغناطيسية تدفق الغاز الساخن من باطن الشمس، ما يجعل البقع الشمسية أكثر برودة من المناطق المحيطة بها.

The two M-class solar flares from sunspot region 2993 this night were not eruptive and did not launch a coronal mass ejection into space. Both regions are loosing magnetic complexity and strong M or X-class solar flares are very unlikely. pic.twitter.com/tmoSAiqP83 — SpaceWeatherLive (@_SpaceWeather_) April 25, 2022

وتحدث التوهجات الشمسية عندما تتم إعادة تنظيم خطوط المجال المغناطيسي بالقرب من البقع الشمسية بشكل متفجر.

وفي بعض الأحيان، تؤدي هذه الانفجارات الإشعاعية أيضا إلى إطلاق انبعاث كتلي إكليلي (CME)، وهي انفجارات في بلازما الشمس.

Minor R1 radio blackout in progress (≥M1 - current: M1.2)

Follow live on https://t.co/3Xxrvc3cpApic.twitter.com/fEgJ3iG800 — SpaceWeatherLive (@_SpaceWeather_) April 25, 2022

ويشار إلى أن الأسابيع القليلة الماضية كانت مزدحمة بالنسبة للشمس، حيث كانت البقع الشمسية النشطة المتعددة ترسل توهجات شمسية. ويحدث النشاط الشمسي في دورات منتظمة مدتها 11 عاما، والتي تم تسجيلها منذ عام 1775.

THE SUN TODAY: (1) Sunspot number still over 100. (2) Geospace very quiet. (3) Two M flares this morning, both from sunspot region AR2993 (see previous tweets), possible geoeffective CMEs. (6) 7 weeks with at least a C flare every day. (7) 8 CME's observed by SOHO LASCO yesterday pic.twitter.com/rwhdJb9zdu — Keith Strong (@drkstrong) April 25, 2022

والشمس حاليا في الدورة الشمسية 25 وهي في فترة تكثيف نشاطها. ومن المتوقع أن تصل الدورة الشمسية 25 إلى ذروتها في أواخر عام 2024 أو أوائل عام 2025، ما يعني أنه من المتوقع أن يزداد تواتر البقع الشمسية والتوهجات الشمسية والانبعاثات الكتلية الأكليلية.

M FLARE! An M1.2 flare occurred in sunspot region AR2993 at 02:00 UT. After 8 straight days with at least an M flare, we have had 2 days with only modest C flares. So the Sun has not completely lost its punch. This might produce a geoeffective CME. :) pic.twitter.com/6OqKTsbsuh — Keith Strong (@drkstrong) April 25, 2022

ومن المحتمل أن تكون بعض تلك التوهجات والانبعاثات الكتلية الإكليلية أكثر تأثيرا من التوهجات الشمسية من الفئة متوسطة الحجم M1، التي أطلقتها الشمس للتو.

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وفي الأسبوع الماضي فقط، في 19 و20 أبريل، اندلعت بقعة شمسية مختلفة (AR2992) مع توهج قوي من الفئة X. وتبلغ قوة التوهجات الشمسية من الفئة X نحو 10 أضعاف قوة التوهجات من الفئة M ويمكن أن تسبب عواصف إشعاعية تعطل الأقمار الصناعية والاتصالات اللاسلكية وحتى شبكة الطاقة على الأرض. ولحسن الحظ، لم تتحمل الأرض العبء الأكبر من توهج X الأسبوع الماضي، حيث لم تكن البقع الشمسية متجهة مباشرة نحو كوكبنا.

ويمكن أن تؤدي التوهجات الشمسية الكبيرة والإنبعاثات الكتلية الإكليلية أيضا إلى حدوث شفق قطبي رائع بعيدا عن قطبي الأرض جنوبا مما هو معتاد. وتتفاعل جزيئات الشمس من الشمس مع المجالات المغناطيسية المحيطة بالأرض، ما يثير جزيئات الهواء في الغلاف الجوي العلوي ويؤدي إلى إطلاق فوتونات الضوء، وينتج عن ذلك ستائر متحركة من الضوء باللون الأخضر والأزرق والوردي.

ومع استمرار الشمس في أنشطتها غير المستقرة، يمكن العثور على تنبؤات الشفق القطبي في مركز التنبؤ بطقس الفضاء التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA).

المصدر: لايف ساينس