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البقع الشمسية ترسل توهجا مزدوجا مع تصاعد النشاط الشمسي

الفضاء

البقع الشمسية ترسل توهجا مزدوجا مع تصاعد النشاط الشمسي
Gettyimages.ru MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRARY
صورة تعبيرية
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تسببت بقعة شمسية مضطربة في إطلاق توهج شمسي مزدوج يوم الاثنين 25 أبريل، ما سبب بعض الانقطاعات الراديوية في آسيا وأستراليا.

واندلعت البقعة الشمسية AR2993 مع اثنين من التوهجات الشمسية من الفئة متوسطة الحجم M1 في تتابع سريع، وفقا لموقع spaceweather.com.

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والتوهجات الشمسية هي انفجارات من الإشعاع الكهرومغناطيسي. والتوهجات من الفئة M هي توهجات متوسطة الحجم يمكنها تعطيل بعض ترددات الراديو وتعريض رواد الفضاء أحيانا في الفضاء لمستويات أعلى من المعتاد من الإشعاع.

وقال عالم الفيزياء الشمسية دين بيسنيل من مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا لموقع "لايف ساينس" في رسالة بالبريد الإلكتروني الأسبوع الماضي، إن البقعة الشمسية AR2993 "متوسط ​​الحجم" لكنها تبلغ مئات الملايين من الأميال المربعة في المنطقة، بحيث يمكن أن تقع الأرض في المنطقة النشطة بشكل مريح مثل بيضة في عش.

والبقع الشمسية هي مناطق من الشمس يكون فيها المجال المغناطيسي أقوى بكثير من المناطق المحيطة بها.

وتمنع هذه القوى المغناطيسية تدفق الغاز الساخن من باطن الشمس، ما يجعل البقع الشمسية أكثر برودة من المناطق المحيطة بها.

وتحدث التوهجات الشمسية عندما تتم إعادة تنظيم خطوط المجال المغناطيسي بالقرب من البقع الشمسية بشكل متفجر.

وفي بعض الأحيان، تؤدي هذه الانفجارات الإشعاعية أيضا إلى إطلاق انبعاث كتلي إكليلي (CME)، وهي انفجارات في بلازما الشمس.

ويشار إلى أن الأسابيع القليلة الماضية كانت مزدحمة بالنسبة للشمس، حيث كانت البقع الشمسية النشطة المتعددة ترسل توهجات شمسية. ويحدث النشاط الشمسي في دورات منتظمة مدتها 11 عاما، والتي تم تسجيلها منذ عام 1775.

والشمس حاليا في الدورة الشمسية 25 وهي في فترة تكثيف نشاطها. ومن المتوقع أن تصل الدورة الشمسية 25 إلى ذروتها في أواخر عام 2024 أو أوائل عام 2025، ما يعني أنه من المتوقع أن يزداد تواتر البقع الشمسية والتوهجات الشمسية والانبعاثات الكتلية الأكليلية.

ومن المحتمل أن تكون بعض تلك التوهجات والانبعاثات الكتلية الإكليلية أكثر تأثيرا من التوهجات الشمسية من الفئة متوسطة الحجم M1، التي أطلقتها الشمس للتو.

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وفي الأسبوع الماضي فقط، في 19 و20 أبريل، اندلعت بقعة شمسية مختلفة (AR2992) مع توهج قوي من الفئة X. وتبلغ قوة التوهجات الشمسية من الفئة X نحو 10 أضعاف قوة التوهجات من الفئة M ويمكن أن تسبب عواصف إشعاعية تعطل الأقمار الصناعية والاتصالات اللاسلكية وحتى شبكة الطاقة على الأرض. ولحسن الحظ، لم تتحمل الأرض العبء الأكبر من توهج X الأسبوع الماضي، حيث لم تكن البقع الشمسية متجهة مباشرة نحو كوكبنا.

ويمكن أن تؤدي التوهجات الشمسية الكبيرة والإنبعاثات الكتلية الإكليلية أيضا إلى حدوث شفق قطبي رائع بعيدا عن قطبي الأرض جنوبا مما هو معتاد. وتتفاعل جزيئات الشمس من الشمس مع المجالات المغناطيسية المحيطة بالأرض، ما يثير جزيئات الهواء في الغلاف الجوي العلوي ويؤدي إلى إطلاق فوتونات الضوء، وينتج عن ذلك ستائر متحركة من الضوء باللون الأخضر والأزرق والوردي.

ومع استمرار الشمس في أنشطتها غير المستقرة، يمكن العثور على تنبؤات الشفق القطبي في مركز التنبؤ بطقس الفضاء التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA).

المصدر: لايف ساينس

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