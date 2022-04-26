روسيا بصدد إنشاء منظومة فضائية عالمية جديدة للإنترنت والاتصالات الفضائية

لن تطلق روسيا على منظومة جديدة للاتصالات الفضائية تسمية "غونيتس، لأنها ستختلف عن الأخيرة مبدئيا وستكون عالمية وليست روسية محدودة.

أعلن ذلك رئيس شركة "ريشيتنيكوف" الروسية للأقمار الصناعية، توستويدوف في مؤتمر "سفيرا" بموسكو.

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وأوضح قائلا:" أن منظومة "غونيتس" سيتم تطويرها إلى منظومة جديدة للاتصالات الفضائية العالمية ليست لها تسمية إلى حد الآن. وستختلف مواصفتها جذريا عن مواصفات منظومة "غونيتس"، لذلك سنطلق عليها لاحقا تسمية جديدة".

وأشار إلى أن المنظومة الجديدة ستتحول إلى منظومة الاتصالات الفضائية والإنترنت الفضائي وليس الإنترنت فقط، كما هو الحال لدى منظومة "غونيتس" الذي تم تحديدها بحدود روسيا فقط.

وقال تستويدوف إن المنظومة الجديدة ستحتوي على 28 قمرا صناعيا تحلّق على ارتفاع 1500 متر فوق سطح الأرض.

يذكر أن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين كان قد أعلن عام 2019 أن روسيا ستنشئ منظومة "غونيتس" الفضائية التي ستتضمن أقمارا صناعية من جيل جديد والتي ستقدم خدمات إنترنت الأشياء والاتصال الفضائي. وكان يفترض أن تنشر المنظومة بحلول عام 2025.

أما منظومة "غونيتس دي 1 إم" التي تعمل في المدار المنخفض فتحتوي على 12 قمرا صناعيا وتقدم خدمات الاتصال للمناطق النائية، بما فيها منطقة القطب الشمالي. كما تستخدم لمراقبة البيئة والمنشآـ الصناعية وخطوط المواصلات.

المصدر: نوفوستي